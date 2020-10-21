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Схемы финансовых махинаций

Отзывы о Trust Markets
Trust Markets — мошенник, который сам себе придумал регулятора

Trust Markets представляет собой очередной лохотрон, приглашающий людей торговать на финансовых рынках. Большинство комментаторов отмечают в отзывах, ... читать далее

Отзывы о МедФарм
Хайп «МедФарм» специализируется на кражах депозитов от 50 тысяч рублей

Жулики обожают играть на актуальной повестке. Что может быть злободневнее медицины и разработки вакцины от коронавируса? Этот пирамидальный лохотрон п... читать далее

Отзывы о Euro Trader
Euro Trader – мошенники, которые грабят россиян с помощью программы AnyDesk

В этом материале вы узнаете, как устроена мошенническая схема Euro Trader. Контора выдает себя в качестве брокера и предлагает заработок, но на самом ... читать далее

Отзывы о Юридическая компания «Статус Права»
«Статус права»: развод на чарджбэке, собранный из кусков чужих данных

Пять лет стажа, 90 % успешных дел, официальная деятельность, имена и фотографии юристов и прочие элементы приличного фасада. Однако при расследовании ... читать далее

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Отзывы о FT-Traders
FT-Traders — развод под названием: “Сначала оплата страховки, потом — деньги”

Иногда достаточно просто увидеть несколько моментов, которые говорят о том, что брокер представляет собой лохотрон. Именно такая ситуация складыв... читать далее

Отзывы о ES-Group
ES-Group кидает людей на деньги и не несет за это никакой ответственности

Платформа Es-Group представляет себя как инвестиционного помощника, и партнера по финансовой стабильности. Среди своих основных отличий она обращает в... читать далее

Отзывы о Bison Trade
Bison Trade - Ирландская кухня с плохой легендой

Сервис Bison Trade предлагает для работы различные программы инвестирования и возможность работать на бирже с торговыми парами, индексами, товарами и ... читать далее

Отзывы о Magic Trading
Magic Trading - скам-проект из СНГ с гонконгской легендой

Как только красиво не напишут, чтобы выманить у людей много денег. Тут и стабильный заработок пообещают, и обязанности взять весь процесс торговли в с... читать далее

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Последние отзывы

Teodor о EuroBondPlus

Имел неосторожность зарегатся на Euro BondPlus. мигом перезвонили и ошарашили как мне повезло какие выгодные условия только для вас только сейчас такая крутая акция вот-вот закончится. вносите 200 дол... читать далее

Сослан о FX1PRO

Сотрудник говорил,что можно выводить деньги в любое время,но свои 50 долларов я так обратно и не смог вывести, причину называли что, мол, нужно пополнить счёт. Лохотрон,я считаю..

Сивара о Trading Times

Добрый день. Мошенники. Вот и всё. Деньги от нас получают а выводить не хотят .Нету у Владислава Калашникова документы подтверждающие что он действительно работает .На таких как мы наживаются.Да ещё о... читать далее

Василий о Umarkets

Гавноконтора, обманщики, мошенники.

Наталья о MaxiMarkets

Я попалась на развод, это мошенники, сначала пополнила на 500$,потом ещё и ещё просили пополнять, в итоге слили в ноль .Деньги я вернула через чарджбек.компания уникум. Честно не верила ,что верну ден... читать далее

Mykola о IQBcoin

Начинаю. Заново. 520€отправь какой-то мадам в Албанию. В Westernunion сказали что меня разводят и отказали делать перевод. Но Я (НеПолный БАРАН??????) я не остановился и нашёл как перевести деньги. О... читать далее

RyslanEvin о Forex Optimum

Уже почти полгода прошло, как я пытаюсь вывести из Форекс Оптимум свои деньги. Это просто дурдом какой-то! Причем я не пытаюсь вывести какие-то заработанные деньги, я потеряла почти 80% от вложенных с... читать далее

Николай Светин о Trust Markets

Жесткий лохотрон! Очень сильно давят в процессе “беседы” ( читай - развода). уговаривают вложиться, потому что у них очень хорошие условия для торговли. По сути никакой толковой инфы ж они не предоста... читать далее

Юлия о NYSE 24

Мошенники, чистой воды! За нос водили три месяца. Сотрудники компании NYSE 24, сначала постоянно уговаривали положить больше денег, потом чтобы я взяла в банке деньги в кредит. Потом, когда я поставил... читать далее

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Должность — кризис-менеджер аналитического отдела «Брокер Трибунала».

Для начала давайте разберемся, что такое халвинг. Это сокращение вознаграждения, которое выплачивается майнерам за то, что... Читать далее

Должность — кризис-менеджер аналитического отдела «Брокер Трибунала».

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Сумма зависит от финансовых целей владельца, а также от тарифа карты, в котором... Читать далее

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Должность — финансовый аналитик ресурса «Брокер Трибунал».

Если вы сразу поняли, что перевели деньги не на ту карту, нужно в срочном порядке позвонить в банк, который выдал вам эту карту. Если... Читать далее

Должность — кризис-менеджер аналитического отдела «Брокер Трибунала».

Могут! Причем от такого рода мошенничества не защищен никто. На данный момент существует по меньшей мере десять сервисов,... Читать далее

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