Teodor о EuroBondPlus
Имел неосторожность зарегатся на Euro BondPlus. мигом перезвонили и ошарашили как мне повезло какие выгодные условия только для вас только сейчас такая крутая акция вот-вот закончится. вносите 200 дол... читать далее
Ежедневно трейдеры отправляют в БрокерТрибунал заявления о правонарушениях со стороны инвестиционных компаний
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Trust Markets представляет собой очередной лохотрон, приглашающий людей торговать на финансовых рынках. Большинство комментаторов отмечают в отзывах, ... читать далее
Жулики обожают играть на актуальной повестке. Что может быть злободневнее медицины и разработки вакцины от коронавируса? Этот пирамидальный лохотрон п... читать далее
В этом материале вы узнаете, как устроена мошенническая схема Euro Trader. Контора выдает себя в качестве брокера и предлагает заработок, но на самом ... читать далее
Пять лет стажа, 90 % успешных дел, официальная деятельность, имена и фотографии юристов и прочие элементы приличного фасада. Однако при расследовании ... читать далее
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Иногда достаточно просто увидеть несколько моментов, которые говорят о том, что брокер представляет собой лохотрон. Именно такая ситуация складыв... читать далее
Платформа Es-Group представляет себя как инвестиционного помощника, и партнера по финансовой стабильности. Среди своих основных отличий она обращает в... читать далее
Сервис Bison Trade предлагает для работы различные программы инвестирования и возможность работать на бирже с торговыми парами, индексами, товарами и ... читать далее
Как только красиво не напишут, чтобы выманить у людей много денег. Тут и стабильный заработок пообещают, и обязанности взять весь процесс торговли в с... читать далее
Имел неосторожность зарегатся на Euro BondPlus. мигом перезвонили и ошарашили как мне повезло какие выгодные условия только для вас только сейчас такая крутая акция вот-вот закончится. вносите 200 дол... читать далее
ЭТО ЖУЛЬБАНЫ!!!
Сотрудник говорил,что можно выводить деньги в любое время,но свои 50 долларов я так обратно и не смог вывести, причину называли что, мол, нужно пополнить счёт. Лохотрон,я считаю..
Добрый день. Мошенники. Вот и всё. Деньги от нас получают а выводить не хотят .Нету у Владислава Калашникова документы подтверждающие что он действительно работает .На таких как мы наживаются.Да ещё о... читать далее
Гавноконтора, обманщики, мошенники.
Я попалась на развод, это мошенники, сначала пополнила на 500$,потом ещё и ещё просили пополнять, в итоге слили в ноль .Деньги я вернула через чарджбек.компания уникум. Честно не верила ,что верну ден... читать далее
Начинаю. Заново. 520€отправь какой-то мадам в Албанию. В Westernunion сказали что меня разводят и отказали делать перевод. Но Я (НеПолный БАРАН??????) я не остановился и нашёл как перевести деньги. О... читать далее
Уже почти полгода прошло, как я пытаюсь вывести из Форекс Оптимум свои деньги. Это просто дурдом какой-то! Причем я не пытаюсь вывести какие-то заработанные деньги, я потеряла почти 80% от вложенных с... читать далее
Жесткий лохотрон! Очень сильно давят в процессе “беседы” ( читай - развода). уговаривают вложиться, потому что у них очень хорошие условия для торговли. По сути никакой толковой инфы ж они не предоста... читать далее
Мошенники, чистой воды! За нос водили три месяца. Сотрудники компании NYSE 24, сначала постоянно уговаривали положить больше денег, потом чтобы я взяла в банке деньги в кредит. Потом, когда я поставил... читать далее
Важные новости в мире финансов
Блог о инвестициях и заработке денег
Яйцеферма или как заработать на нарисованных яйцах при помощи Birds Bank
Опубликовано в Криптовалюта, Лохотроны
Birds Bank – это очередной лохотрон, оформленный в виде финансовой онлайн игры, где вы можете легко...читать далее
Аферисты в лице Международного юридического сервиса
Опубликовано в Лохотроны, Мошенничество
Международный юридический портал legalzakon.com – это мошенники. Аферисты выдают себя за профессиона...читать далее
4 схемы мошеннического отъема денег
Опубликовано в Мошенничество
От неприятных ситуаций, связанных со списанием денег с банковской карты, никто не застрахован. Иногд...читать далее
Новый проект от Galaxy Matrix: обман участников
Опубликовано в Лохотроны, Мошенничество
Что такое финансовая пирамида Galaxy Matrix? В чем принцип ее работы? Ответ напрашивается сам собой...читать далее
Легализация криптовалюты: как биржа Expeke соблюдает AML и KYC
Опубликовано в Криптовалюта
Одна из лидирующих криптовалютных бирж Expeke в октябре текущего года заявила, что передаст данные п...читать далее
AlfaCorporation - финансовая кухня от мошенников
Опубликовано в Лохотроны, Мошенничество
Отличить поддельного брокера от настоящего довольно просто. Здесь важен фактор внимательности. Афери...читать далее
Бесплатная криптовалюта Get Free Crypto на фишингой платформе
Опубликовано в Лохотроны, Мошенничество
Get Free Crypto – фишинговый сайт на платформе air-blockchain.com, представляющий собой копию более...читать далее
Псевдомайнинг от Litecoin Mining Pool
Опубликовано в Лохотроны, Мошенничество
Litecoin Mining Pool – не что иное, как представленная на английском языке площадка для псевдомайнан...читать далее
Телеграм-бот Diplex Bot – прямой путь в финансовую пирамиду
Опубликовано в Лохотроны, Мошенничество
Год за годом с момента своего появления Телеграм пополняется различными лохотронами, перекочевавшими...читать далее
CfdProFx Investments – очередная компания мошенников
Опубликовано в Лохотроны, Мошенничество
Популярная компания CfdProFx предлагает пользователям торговлю на финансовых рынках через свою платф...читать далее
BDP Finance – брокер, помогающий потерять деньги
Опубликовано в Лохотроны, Мошенничество
Можно с уверенностью утверждать, что работа с брокерской конторой BDP Finance обернется для вас плач...читать далее
Липовый сервис Maker Money – незаконнорожденное дитя Cryptotek
Опубликовано в Лохотроны, Мошенничество
Многие любители быстрой наживы сегодня повернули головы в сторону добычи криптовалюты. Заработать на...читать далее
Решения любых финансовых вопросов
Должность — кризис-менеджер аналитического отдела «Брокер Трибунала».
Для начала давайте разберемся, что такое халвинг. Это сокращение вознаграждения, которое выплачивается майнерам за то, что... Читать далее
Должность — кризис-менеджер аналитического отдела «Брокер Трибунала».
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Сумма зависит от финансовых целей владельца, а также от тарифа карты, в котором... Читать далее
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Должность — финансовый аналитик ресурса «Брокер Трибунал».
Если вы сразу поняли, что перевели деньги не на ту карту, нужно в срочном порядке позвонить в банк, который выдал вам эту карту. Если... Читать далее
Должность — кризис-менеджер аналитического отдела «Брокер Трибунала».
Могут! Причем от такого рода мошенничества не защищен никто. На данный момент существует по меньшей мере десять сервисов,... Читать далее
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